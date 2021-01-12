Житель Башкирии нашёл необычный способ заработка

Остался без работы, но нашел своё призвание в другом деле. Зоотехник из села Аитово Бижбулякского района Азамат Юнусов открыл пельменный цех и теперь обеспечивает полуфабрикатами не только местные магазины, но и пенсионеров. Секрет успеха прост, говорит мужчина: домашний рецепт и только натуральная говядина.

Азамат Юнусов никогда не опаздывает на работу. Пельменный цех находится прямо у него во дворе. Выпускник Аграрного университета после получения диплома 15 лет проработал зоотехником в местном колхозе. Попав под сокращение, начал разводить крупный рогатый скот у себя в подворье. Но доходы едва превышали расходы. Тогда и решили с супругой, которая тоже осталась без работы, продавать не сырое мясо, а переработанное. По совету специалистов районной администрации обратились в службу занятости, через которую смогли выиграть грант в рамках адресной социальной помощи на основании соцконтракта в размере 250 тысяч рублей.

Получили на приобретение пресса механической обвалки. Получается, что производство у нас пока что из говядины. В дальнейшем мы хотим удешевить, но в то же время делать качественную продукцию из фарша птицы. Азамат Юнусов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Склада для готовой продукции у Юнусовых нет. Полуфабрикаты производят исключительно по заказу магазинов и торговых сетей района. Удивились, когда в число постоянных клиентов вошли пенсионеры из Аитово и ближайших населенных пунктов. Пожилым пришлись по душе пельмени из натуральной говядины по домашнему рецепту. По нему же здесь выпускают и другие продукты.

Вот мы делаем вот такие манты, начинка тут картошка, лук и фарш из говядины. Голубцы очень вкусные, очень много спрашивают. И вот так мы фасуем. Есть пачки по 400 граммов. И есть магазины, которые спрашивают весовые пельмени. Мы для них вот в такой упаковке делаем. Альфия Юнусова

В качестве своей продукции сельчане уверены, потому что и сами ежедневно едят вак-беляши и пельмени собственного производства. В этом и залог успеха, признаются предприниматели: готовить для других, как для себя и своих родных.