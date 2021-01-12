Житель Башкирии нашёл необычный способ заработка

Остался без работы, но нашел своё призвание в другом деле. Зоотехник из села Аитово Бижбулякского района Азамат Юнусов открыл пельменный цех и теперь обеспечивает полуфабрикатами не только местные магазины, но и пенсионеров. Секрет успеха прост, говорит мужчина: домашний рецепт и только натуральная говядина.
Азамат Юнусов никогда не опаздывает на работу. Пельменный цех находится прямо у него во дворе. Выпускник Аграрного университета после получения диплома 15 лет проработал зоотехником в местном колхозе. Попав под сокращение, начал разводить крупный рогатый скот у себя в подворье. Но доходы едва превышали расходы. Тогда и решили с супругой, которая тоже осталась без работы, продавать не сырое мясо, а переработанное. По совету специалистов районной администрации обратились в службу занятости, через которую смогли выиграть грант в рамках адресной социальной помощи на основании соцконтракта в размере 250 тысяч рублей.
Склада для готовой продукции у Юнусовых нет. Полуфабрикаты производят исключительно по заказу магазинов и торговых сетей района. Удивились, когда в число постоянных клиентов вошли пенсионеры из Аитово и ближайших населенных пунктов. Пожилым пришлись по душе пельмени из натуральной говядины по домашнему рецепту. По нему же здесь выпускают и другие продукты.
В качестве своей продукции сельчане уверены, потому что и сами ежедневно едят вак-беляши и пельмени собственного производства. В этом и залог успеха, признаются предприниматели: готовить для других, как для себя и своих родных.
Пока что все рабочие процессы происходят в этом цехе общей площадью 16 квадратных метров. Ещё один такой же Азамат Юнусов строит по соседству, где позже установит пресс механической обвалки птицы, приобретенный на средства полученного гранта. После расширения производства здесь же появятся и новые рабочие места для односельчан.