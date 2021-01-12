В Башкирии робот начал собирать сельхозмашины

В Стерлитамакском районе предприятие «Башагромаш» приобрело установку роботизированной сварки. Пока она запущена в пуско-наладочном режиме, но к концу января начнет работать на полную мощность. Кстати, робот не лишил трудовых мест людей. Напротив, на предприятии ожидается увеличение производства.
Робот будто не спешит. Создается впечатление, что приступая к новому шву, он словно рассматривает деталь. Но в реальности дело идет быстро. Несколько минут – и все готово. При этом сварочный шов практически идеально ровный.
Заказы на продукцию компании растут. И робот должен как раз таки помочь, чтобы заказчики получали все в срок. Пока идет пуско-наладочный режим. Но в конце января будет работать в полную силу. Его точность – десятые доли миллиметра.
Стоимость робота – порядка 8 млн. Треть суммы субсидировало государство. Установка будет помогать в изготовлении деталей для самоходной косилки «Чулпан». К слову, машина, а также производимое здесь же навесное оборудование пользуется спросом на рынке. Их закупают не только башкирские сельхозпроизводители, но и аграрии по всей стране. В 2020 объем работ на предприятии вырос на 47%. Было продано 650 единиц техники. Ждут и дальнейшего увеличения объемов.
Были закуплены современные гильотины, листогибы. А установка лазерной резки помогает в качественном и высокоточном раскрое листов. Впереди и запуск нового цеха по сбору косилок. Единственное, что добавляет ложку дегтя в большие планы, – резкое повышение цен на металл в конце прошлого года. Руководство компании надеется, что в итоге этот вопрос решится, чтобы производство сельхозмашин в республике не понесло урон.