Сотрудники прокуратуры Башкирии рассказали о своей нелегкой работе

Более 43 тысяч рассмотренных обращений, 20 тысяч уголовных дел, иски на сотни миллионов рублей. За каждой цифрой – восстановленная правда и справедливость. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Люди, от профессионализма которых, честности и личной порядочности во многом зависит правопорядок в стране. Мы пообщались с синими мундирами не только на работе, но и в быту.
Спортивные занятия до и после уже стали неотъемлемой частью его рабочего распорядка дня. Роман Яркин – триатлонист, призер многочисленных соревнований и по совместительству майор юстиции, который уже десятый год работает в прокуратуре.
После тренировки Роман Яркин едет на работу. Прокурор осуществляет надзор в сфере защиты прав несовершеннолетних. Ежедневно через его руки проходят десятки дел. Основная задача – отсмотреть их и дать правовую оценку, есть ли законные основания для передачи материалов в суд. Желание носить синий мундир у Романа появилось вопреки планам родителей, которые являются потомственными медиками.
Отдел по надзору в сфере защиты прав несовершеннолетних был образован 76 лет назад, сразу после войны. Тогда в основном для профилактики подростковой преступности. Сейчас акценты другие: обеспеченность детей местами в детсады и школы, выделение жилья сиротам, бесплатные лекарства для инвалидов – вот только малая часть надзорной деятельности.
Стоимость одной упаковки этого препарата – порядка 6 тысяч рублей. В месяц 10-летнему Паше, страдающему туберозным склерозом, нужно 4. По закону лекарство ребенку должны были выдать бесплатно. Однако лишь после вмешательства прокуратуры женщине удалось воспользоваться своим правом.
В общей сложности в прокуратуре трудятся более 800 человек, в поле зрения которых попадают все сферы. После вмешательства ведомства выплачено свыше 700 млн рублей долгов по зарплате, выявлено около 4000 нарушений антикоррупционного законодательства. В доход государства обращено более 41 млн рублей, изъятых у нечистых на руку чиновников. Основная задача, как и 3 века назад, одна – чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надёжной защитой закона.