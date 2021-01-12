Сотрудники прокуратуры Башкирии рассказали о своей нелегкой работе

Советские фильмы, где такие строгие мужчины в прокурорской форме вникали в хитросплетения каких-то уголовных дел, выявляли и разоблачали банды, – вот такая романтика юношеская тоже привлекала.

Роман Яркин, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Прокуратуры Республики Башкортостан