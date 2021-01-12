Сотрудники прокуратуры Башкирии рассказали о своей нелегкой работе

Более 43 тысяч рассмотренных обращений, 20 тысяч уголовных дел, иски на сотни миллионов рублей. За каждой  цифрой – восстановленная правда и справедливость. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Люди, от профессионализма которых, честности и личной порядочности во многом зависит правопорядок в стране. Мы пообщались с синими мундирами не только на работе, но и в быту.

Спортивные занятия до и после уже стали неотъемлемой частью его рабочего распорядка дня.  Роман Яркин – триатлонист, призер многочисленных соревнований и по совместительству майор юстиции, который уже десятый год работает в прокуратуре.

После тренировки Роман Яркин едет на работу. Прокурор осуществляет надзор в сфере защиты прав несовершеннолетних. Ежедневно через его руки проходят десятки дел. Основная задача – отсмотреть их и дать правовую оценку, есть ли законные основания для передачи материалов в суд. Желание носить синий мундир у Романа появилось вопреки планам родителей, которые являются потомственными медиками.

Советские фильмы, где такие строгие мужчины в прокурорской форме вникали в хитросплетения каких-то уголовных дел, выявляли и разоблачали банды, – вот такая романтика юношеская тоже привлекала.

Роман Яркин, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Прокуратуры Республики Башкортостан

Отдел по надзору в сфере защиты прав несовершеннолетних был образован 76 лет назад, сразу после войны. Тогда в основном для профилактики подростковой преступности. Сейчас акценты другие: обеспеченность детей местами в детсады и школы, выделение жилья сиротам, бесплатные лекарства для инвалидов – вот только малая часть надзорной деятельности.

В прошлом году нами выявлено свыше 15 тысяч нарушений прав несовершеннолетних и молодежи. Получаешь удовольствие именно от результата, когда  были восстановлены права конкретного ребенка либо семьи, которая нуждалась в этом.

Артур Ахмалетдинов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Прокуратуры Республики Башкортостан

Стоимость одной упаковки этого препарата – порядка 6 тысяч рублей. В месяц 10-летнему Паше, страдающему туберозным склерозом,  нужно 4. По закону лекарство ребенку должны были выдать бесплатно. Однако лишь после вмешательства прокуратуры женщине удалось воспользоваться своим  правом.

Я обратилась в прокуратуру Уфимского района через портал Госуслуги, это было в конце августа, среагировали очень быстро, в сентябре уже были первые вести, ну а в декабре состоялся уже суд.

Елена Давлетова, мама ребенка-инвалида

В общей сложности в прокуратуре трудятся более 800 человек, в поле зрения которых попадают  все сферы. После вмешательства  ведомства выплачено свыше 700 млн рублей долгов по зарплате, выявлено около 4000 нарушений антикоррупционного законодательства. В доход государства обращено более 41 млн рублей, изъятых у нечистых на руку чиновников. Основная задача, как и 3 века назад, одна – чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надёжной защитой закона.