Стало известно, реально ли провести Олимпиаду в Уфе

Сможет ли Уфа принять Зимние Олимпийские игры в 2030-м? Это едва ли не самая обсуждаемая спортивная тема в первые рабочие дни наступившего года. Однако работы еще много, и сказать со стопроцентной уверенностью, что все получится, нельзя.
Это уже история. Кадры 13-летней давности. Тогда Россия впервые в истории принимала Белые игры – так называют зимнюю Олимпиаду. На форум в Сочи вице-чемпион туринских Игр, уфимец Алексей Селиверстов приехал как зритель. Но Олимпиада впечатляет всех: и спортсменов, и тренеров, и болельщиков. Тем более когда проводится в родном городе.
Новость о проведении Олимпиады в Уфе появилась в неофициальных СМИ, позже свое мнение высказал представитель национального Олимпийского комитета Александр Жуков: «Почему бы и нет, Башкортостан – регион спортивный. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что все возможно».
Возможность провести игры в Уфе не исключил и почетный председатель Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов: «Голосование будет проходить за семь лет до Игр – 2030, к тому времени санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому».
Если убрать эйфорию и вернуться к реальности, то нужно вспомнить ряд серьезных организационных моментов. Во-первых и это самый главный пункт, Россия в принципе не может подавать заявку на проведение Игр - всем известные санкции антидопингового комитета должны снять только в декабре 2022. Во-вторых, географические и инфраструктурные требования к региону-хозяину Олимпиады. К примеру, важны перепады высот для проведения соревнований по скоростному спуску и гигантскому слалому. И в-третьих, сначала заявку должны рассмотреть в национальном комитете, только потом она попадает в поле зрения представителей международного уровня.
Но Олимпиада – это не только вершина спортивного успеха, признания, славы, но и большая ответственность. Однако в Минспорте республики готовы к амбициозной задаче.
В 2022-м зимняя Олимпиада пройдет в Пекине. Еще спустя 4 года игры примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Зимняя Олимпиада 2030 года станет 26-й по счету. Так, возможно, спустя 16 лет Белые игры вновь вернуться в Россию. Но уже не в Сочи, а в Уфу.
Конечно, еще предстоит непростой путь длиной примерно в 2,5-3 года. Впереди много работы. Но возможно, то, о чем еще недавно не смели даже думать, станет реальностью.