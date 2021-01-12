Стало известно, реально ли провести Олимпиаду в Уфе

Сможет ли Уфа принять Зимние Олимпийские игры в 2030-м? Это едва ли не самая обсуждаемая спортивная тема в первые рабочие дни наступившего года. Однако работы еще много, и сказать со стопроцентной уверенностью, что все получится, нельзя.

Это уже история. Кадры 13-летней давности. Тогда Россия впервые в истории принимала Белые игры – так называют зимнюю Олимпиаду. На форум в Сочи вице-чемпион туринских Игр, уфимец Алексей Селиверстов приехал как зритель. Но Олимпиада впечатляет всех: и спортсменов, и тренеров, и болельщиков. Тем более когда проводится в родном городе.

Наш регион очень спортивный, один из самых спортивных регионов в России, и все условия есть. И если будут Олимпийские игры в Уфе, это будет событие для России. В жизни все бывает, и я надеюсь, дай бог, на моем веку в моем регионе будут Олимпийские игры. Алексей Селиверстов, серебряный призер Олимпийских игр – 2006

Новость о проведении Олимпиады в Уфе появилась в неофициальных СМИ, позже свое мнение высказал представитель национального Олимпийского комитета Александр Жуков: «Почему бы и нет, Башкортостан – регион спортивный. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что все возможно».

Возможность провести игры в Уфе не исключил и почетный председатель Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов: «Голосование будет проходить за семь лет до Игр – 2030, к тому времени санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому».

Если убрать эйфорию и вернуться к реальности, то нужно вспомнить ряд серьезных организационных моментов. Во-первых и это самый главный пункт, Россия в принципе не может подавать заявку на проведение Игр - всем известные санкции антидопингового комитета должны снять только в декабре 2022. Во-вторых, географические и инфраструктурные требования к региону-хозяину Олимпиады. К примеру, важны перепады высот для проведения соревнований по скоростному спуску и гигантскому слалому. И в-третьих, сначала заявку должны рассмотреть в национальном комитете, только потом она попадает в поле зрения представителей международного уровня.

Этот фактор руководство ставит во главу угла – проведение таких крупных соревнований. Не просто провести, чтобы провести, а развитие территории комплексное, когда мы видим, во что превратился город Сочи. Андрей Митьков, спортивный менеджер

Но Олимпиада – это не только вершина спортивного успеха, признания, славы, но и большая ответственность. Однако в Минспорте республики готовы к амбициозной задаче.

Республика хотела бы претендовать на проведение Олимпиады 30-го, 34-го и последующих годов, и если нам это доверят, то это будет самое главное спортивное событие для всего мира и для столицы республики, и мы на высочайшем уровне проведем. Будем к этому стремиться. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

В 2022-м зимняя Олимпиада пройдет в Пекине. Еще спустя 4 года игры примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Зимняя Олимпиада 2030 года станет 26-й по счету. Так, возможно, спустя 16 лет Белые игры вновь вернуться в Россию. Но уже не в Сочи, а в Уфу.