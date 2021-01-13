В Башкирии загадочно пропал 53-летний мужчина

В Нефтекамске пропал без вести 53-летний Расих Зиннатуллин. Его местонахождение остается неизвестным с 5 января. В тот день мужчина вышел из дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы: среднее телосложение, рост около 163 см, карие глаза, черные волосы, имеется проседь. В день исчезновения мужчина был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки, ботинки и черные перчатки. На голове у него была шапка черного цвета.