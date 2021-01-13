В Башкирии собака напала на 9-летнего ребенка

В Башкирии пес сломал вольер и напал на 9-летнего ребенка. Собака повалила мальчика на землю, вцепилась зубами в плечо и начала царапать и кусать. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Согласно заключению экспертов, мальчику был причинен причинен легкий вред здоровью. Его мать обратилась в суд.
Ранее ответчика обязали выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С решением суда мужчина не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений.