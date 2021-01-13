В Башкирии собака напала на 9-летнего ребенка

В Башкирии пес сломал вольер и напал на 9-летнего ребенка. Собака повалила мальчика на землю, вцепилась зубами в плечо и начала царапать и кусать. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Согласно заключению экспертов, мальчику был причинен причинен легкий вред здоровью. Его мать обратилась в суд.

Учитывая, что мужчина не исполнил требования законодательства, обязывающие хозяев домашних животных принимать меры по обеспечению безопасности окружающих, прокуратура поддержала требования истицы. пресс-служба прокуратуры Башкирии