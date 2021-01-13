В Башкирии после ДТП трактор разорвало пополам

Вчера, 12 января, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП - столкнулись трактор и автомобиль Kia Sorento. От удара трактор разорвало на две части. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на улице Бабушкина. Виновником ДТП оказался 21-летний водитель трактора. По предварительным данным, при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу движущейся иномарке.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Легковушка и трактор получили значительные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.