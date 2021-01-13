Появились подробности поисков 20-летнего Азата Аминева из Башкирии

В деревне Искино под Уфой три месяца назад пропал 20-летний Азат Аминев. Младшая сестренка парня поделилась подробностями его поисков. Со слов девушки, Азат пропадал и раньше, но обычно он уходил к друзьям и быстро возвращался.
Один из друзей пропавшего без вести парня заявил, что в Уфе он нашел новых друзей - любителей аниме.
По мнению девушки, ее брат может находиться не только в Башкирии, но и за пределами республики.
Приметы парня: среднее телосложение, рост около 180 см, карие глаза, русые волосы. В день исчезновения он был одет в куртку черного цвета, темно-серую кофту и черные джинсы. На ногах у него были кроссовки черного цвета.
В поисках Азата активно участвуют волонтеры. Ориентировка появилась в местных СМИ и соцсетях. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.