В Башкирии мужчина совратил четвероклассницу

В минувшую пятницу, 8 января, в Ишимбае произошел вопиющий случай - женщина обвинила сожителя матери в совращении своей 10-летней дочери. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

30-летняя мать девочки обратилась в полицию. Она рассказала, что 45-летний сожитель матери совратил ее 10-летнюю дочку. Известно, что девочка является ученицей четвертого класса.

Оперативники доставили подозреваемого в отделение полиции. Сейчас он находится под стражей. Следком возбудил уголовное дело.