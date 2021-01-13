В Башкирии продолжается подготовка к конкурсу «Трезвое село»

Не только отказ от спиртного, но и социальная активность населения. В республике продолжается подготовка к финалу конкурса «Трезвое село». В районах определяют населенные пункты, которые получат право бороться за звание лучших на региональном уровне. Как готовятся к конкурсу в Зианчуринском районе?

Слова приветствия и традиционное блюдо, без которого в этот день точно не обойтись. Ведь гости приехали на праздник чак-чака. Жюри предстоит оценить у кого же самый необычный и вкусный продукт. Встречают представителей районной администрации многодетные матери. Они то и будут выявлять между собой победителя. Свой праздничный стол накрыла и Альфинур Кувандыкова. Готовились всей семьей, говорит мать – рекордсменка по количеству детей в деревне Идяш.

У меня девять детей, хватает. Дети помогают, вместе работаем, вместе все приготавливаем. Альфинур Кувандыкова, многодетная мама

Несмотря на большие семьи, у них хватает времени вести активную общественную деятельность. Многодетные матери Идяша – постоянные участницы районных и республиканских конкурсов и фестивалей. И в этот раз на сцену местного Дома культуры поднялись исключительно те, кто гордо носит медаль «Материнская слава».

Именно многодетные матери деревни Идяш выступили с инициативой участия в республиканском конкурсе «Трезвое село». И это мероприятие как просмотр перед финальной частью состязания. Ведь на региональном уровне Зианчуринский район будут представлять именно идяшевцы.

В моем понятии трезвое село – это не только не пьющие люди, а, во-первых, благоустроенное село, красивые семьи, многодетные. Сабит Фазлеев, глава Утягуловского сельсовета