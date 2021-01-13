В Башкирии продолжается подготовка к конкурсу «Трезвое село»

Не только отказ от спиртного, но и социальная активность населения. В республике продолжается подготовка к финалу конкурса «Трезвое село». В районах определяют населенные пункты, которые получат право бороться за звание лучших на региональном уровне. Как готовятся к конкурсу в Зианчуринском районе?
Слова приветствия и традиционное блюдо, без которого в этот день точно не обойтись. Ведь гости приехали на праздник чак-чака. Жюри предстоит оценить у кого же самый необычный и вкусный продукт. Встречают представителей районной администрации многодетные матери. Они то и будут выявлять между собой победителя. Свой праздничный стол накрыла и Альфинур Кувандыкова. Готовились всей семьей, говорит мать – рекордсменка по количеству детей в деревне Идяш.
Несмотря на большие семьи, у них хватает времени вести активную общественную деятельность. Многодетные матери Идяша – постоянные участницы районных и республиканских конкурсов и фестивалей. И в этот раз на сцену местного Дома культуры поднялись исключительно те, кто гордо носит медаль «Материнская слава».
Именно многодетные матери деревни Идяш выступили с инициативой участия в республиканском конкурсе «Трезвое село». И это мероприятие как просмотр перед финальной частью состязания. Ведь на региональном уровне Зианчуринский район будут представлять именно идяшевцы.
На территории Идяша проживает 26 многодетных матерей. Естественно, немало в деревне детей и молодежи, которая не менее активно участвует в общественной жизни села. А недавно здесь открыли еще хоккейную коробку, которую возвели на собственные средства. И на этом идяшевцы останавливаться не собираются. Задача на ближайшую перспективу – одержать победу в республиканском конкурсе «Трезвое село», чтобы на деревню обратили еще больше внимания.