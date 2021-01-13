«Интересная работа»: жительница Уфы на пенсии стала художницей

Художественная мастерская дома. Уфимка Миннегуль Хафизова рисует картины в разных жанрах и организует персональные выставки. Путь художницы сложился совершенно неожиданно, а теперь стал неотъемлемой частью ее жизни.

Творческий процесс как ежедневная привычка. Будни Миннегуль Анасовны полны красок и вдохновения. Дома у нее около 60 произведений искусства. Рисовать мечтала всю жизнь, а начала писать картины по счастливой случайности. Однажды пришла на выставку и встретила Елену Любименко, руководителя арт-класса и организатора экспозиции. Так и завязалось сотрудничество.

Я просто такой человек, который доводит все до конца. Вот я начала рисовать, вот рисую. Если бы мне сказали много лет назад, что я буду рисовать, я бы этому не поверила. Миннегуль Хафизова

С тех пор и началась пора творчества. Сейчас уфимка на пенсии. У Миннегуль Анасовны большая семья: муж, сын Рамиль, дочь Юлия, три внука. Внучка Ева часто остается с бабушкой и постигает азы художественного мастерства.

У меня тоже внуки рисуют, я хочу, когда будет у меня персональная выставка, целую стену выделить им с их картинами. Подпишу, в рамочки оформлю. Вот тоже интересная работа. Я думаю, холст пусть помажут, я потом закрашу, загрунтую и буду рисовать. А потом смотрю: произведение искусства. Рука не поднимается замазать. Миннегуль Хафизова

У Миннегуль Анасовны проходили персональные выставки. Следующая запланирована на май. Каждую неделю она приходит в «Арт-класс» порисовать, научиться чему-то новому или обучить новичка азам мастерства художника.

«Основы рисования за 36 часов». Так называется программа Елены Любименко, руководителя «Арт-класса». Именно здесь и проходят занятия Миннегуль Анасовны. К последнему занятию человек уже пишет портрет. После экспресс-курса рисуют на любую тему. В группе обучающихся, в основном, новички.

В «Арт-классе» Елены Любименко нет профессиональных художников. Все приходят с нуля, либо все давно рисующие люди и за короткое время повышают свои уровни или способности рисования. Инна Хайруллина, партнер арт-класса Елены Любименко