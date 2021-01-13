В Башкирию поступила новая партия вакцины от коронавируса

Новая партия из 6 300 доз вакцины против коронавируса поступила в Башкортостан. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Это уже пятая поставка антивируса. В первую очередь вакцинировать планируют медицинских, социальных работников, сотрудников внутренних дел, ЖКХ и волонтеров.
Напомним, ранее на территорию республики поступило более 7 600 доз вакцины Спутник V. В 2021 году суммарно поступит более миллиона доз не только Гам-КОВИД-Вак, но и других производителей.
Прививки делаются добровольно и бесплатно. Желающие получить защиту от коронавируса могут обратиться в государственные медицинские организации по месту жительства или по месту прикрепления.