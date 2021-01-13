В Уфе скончался знаменитый актёр башкирского драмтеатра

Из жизни ушёл один из самых знаменитых актёров Салаватского башкирского драматического театра Риза Магадеев. Артист долгое время боролся с тяжёлой болезнью. О трагедии сообщила пресс-служба Министерства культуры Башкирии.

Ризе Магадееву было всего 49 лет. Коллеги и близкие вспоминают об актёре как об активном и неравнодушном человеке. К мнению артиста прислушивались и младшие, и старшие коллеги.

Риза Магадеев являлся ярким примером высокого актерского профессионализма и самоотверженной любви к театральному искусству.

пресс-служба Министерства культуры РБ 

Риза Магадеев не раз становился лауреатом многих творческих конкурсов, сыскал любовь зрителей, мастерски исполнял башкирские народные и эстрадные песни.

Актёр запомнится такими ролями, как Рыскул в спектакле по пьесе Мустая Карима «В ночь лунного затмения», Аухат в спектакле «Вот так случилось», Дородный в спектакле по пьесе Островского «Поздняя любовь» и Тимербулат в спектакле Атнабаева «Он вернулся» и многих других постановках.

Фото: соцсети. 