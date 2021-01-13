В Уфе скончался знаменитый актёр башкирского драмтеатра

Из жизни ушёл один из самых знаменитых актёров Салаватского башкирского драматического театра Риза Магадеев . Артист долгое время боролся с тяжёлой болезнью. О трагедии сообщила пресс-служба Министерства культуры Башкирии.

Ризе Магадееву было всего 49 лет. Коллеги и близкие вспоминают об актёре как об активном и неравнодушном человеке. К мнению артиста прислушивались и младшие, и старшие коллеги.