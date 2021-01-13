В Уфе на три дня полностью перекроют путепровод на Валиди

Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для это придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник.

Андрей Назаров