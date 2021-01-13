В Уфе на три дня полностью перекроют путепровод на Валиди

В Уфе полностью закроют путепровод Валиди – Юлаева. Об этом сегодня, 13 января, сообщил премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, это необходимо для выполнения поручения Главы Башкирии.
Радий Хабиров потребовал сократить сроки ремонта развязки. Сейчас из-за реконструкции на дорогах в час пик образуется дорожный коллапс – уфимцы стоят в 9-балльных пробках.
Предварительно развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева планируется перекрыть на три дня – субботу, воскресенье и понедельник.
После эксперимента будет решено, возможно ли перекрыть путепровод на весь срок ремонта.