В Уфе на три дня полностью перекроют путепровод на Валиди

В Уфе полностью закроют путепровод Валиди – Юлаева. Об этом сегодня, 13 января, сообщил премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, это необходимо для выполнения поручения Главы Башкирии.

Радий Хабиров потребовал сократить сроки ремонта развязки. Сейчас из-за реконструкции на дорогах в час пик образуется дорожный коллапс – уфимцы стоят в 9-балльных пробках.

Предварительно развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева планируется перекрыть на три дня – субботу, воскресенье и понедельник.

Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для это придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник.

Андрей Назаров

После эксперимента будет решено, возможно ли перекрыть путепровод на весь срок ремонта.