Стало известно, где будут организованы купели в Уфе

19 января на Крещение Господне будет организовано 7 купелей в Уфе. Об этом сообщает администрация города. В каждом районе будет организовано по одной купели.
Места для купания в прорубях будут открыты в:
Демском районе – микрорайон «Яркий» на озере Кустаревском;
Калининском районе – недалеко от деревни Князево в реке Уфа;
Кировском районе – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Юность» на реке Белая;
Ленинском районе – недалеко от микрорайона Нижегородка на реке Белая;
Октябрьском районе – в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца» на реке Уфа;
Орджоникидзевском районе – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон» на реке Белая;
Советском районе– в парке имени Якутова на озере Солдатское.
Полную карту купелей можно посмотреть на сайте администрации Уфы.
Фото: администрация г. Уфы.