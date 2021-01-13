Стало известно, где будут организованы купели в Уфе

19 января на Крещение Господне будет организовано 7 купелей в Уфе. Об этом сообщает администрация города. В каждом районе будет организовано по одной купели.

Места для купания в прорубях будут открыты в:

Демском районе – микрорайон «Яркий» на озере Кустаревском;

Калининском районе – недалеко от деревни Князево в реке Уфа;

Кировском районе – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Юность» на реке Белая;

Ленинском районе – недалеко от микрорайона Нижегородка на реке Белая;

Октябрьском районе – в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца» на реке Уфа;

Орджоникидзевском районе – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон» на реке Белая;

Советском районе– в парке имени Якутова на озере Солдатское.

Полную карту купелей можно посмотреть на сайте администрации Уфы.