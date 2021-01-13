В Башкирии неизвестный с битой напал на пенсионера

11 января в полицию города Октябрьский обратился местный житель. 71-летний мужчина заявил, что стал жертвой ограбления в собственной квартире. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

В квартиру к пенсионеру ворвался неизвестный с битой. Он несколько раз ударил пожилого мужчину, украл ноутбук и покинул место преступления. Пострадавший сразу обратился за помощью в полицию.

Оказалось, нападавшим был 31-летний мужчина, который затаил обиду на своего приятеля. Он решил отомстить обидчику, но дома его не нашёл, поэтому выместил злость и агрессию на пенсионере, который оказался его отцом.

Подозреваемыйсознался в содеянном. Вскоре полицейские выяснили, что у мужчины уже были проблемы с законом.