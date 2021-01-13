В Башкирии вновь выявили 167 зараженных коронавирусом

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусной инфекцией. Новые данные публикуются каждый день, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Так, за последние сутки коронавирус был выявлен у ещё 167 человек. Общее количество зараженных в Башкирии достигло 21 235 пациентов. При этом 737 человек с подтвержденным диагнозом находятся в больницах республики. У 4336 человек заболевание проходит в лёгкой форме – они лечатся дома.