Сотрудники телеканала БСТ получили награды в День российской печати

Сегодня в стране отмечается День российской печати. В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги республиканских конкурсов для представителей СМИ.
На торжественной церемонии Агентства печати РБ и Союза журналистов Башкирии сотрудники телеканала БСТ получили заслуженные награды.
За участие в конкурсе на лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в средствах массовой информации редакция телеканала БСТ получила благодарственное письмо от министра торговли и услуг Алексея Гусева.
В номинации "Лучшее освещение противодействия коррупции на телевидении" творческое объединение телеканала БСТ получило III место за серию роликов по антикоррупционной тематике.
Главная редакция информационных программ телеканала получила II место в номинации "Лучшее освещение развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан в электронных СМИ".
Программа "Новости" на телеканале БСТ получила III место в номинации "Лучшая организация по освещению темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни на радио и телевидении".