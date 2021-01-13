Сотрудники телеканала БСТ получили награды в День российской печати

Сегодня в стране отмечается День российской печати. В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги республиканских конкурсов для представителей СМИ.

На торжественной церемонии Агентства печати РБ и Союза журналистов Башкирии сотрудники телеканала БСТ получили заслуженные награды.

За участие в конкурсе на лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в средствах массовой информации редакция телеканала БСТ получила благодарственное письмо от министра торговли и услуг Алексея Гусева.

В номинации "Лучшее освещение противодействия коррупции на телевидении" творческое объединение телеканала БСТ получило III место за серию роликов по антикоррупционной тематике.

Главная редакция информационных программ телеканала получила II место в номинации "Лучшее освещение развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан в электронных СМИ".