В Башкирии задержали 14 представителей экстремисткой организации «Башкорт»

13 января в Башкирии сотрудниками УФСБ по РБ и ЦПЭ МВД по РБ были задержаны 14 представителей запрещенной экстремистской организации «Башкорт».
Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что задержание прошло в ходе следственных действий. Сведения о 15 задержанных появились и в федеральном телеграм-канале «Опер силы».
При задержании были изъяты незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистская литература, а также символика организации «Башкорт». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, организация «Башкорт» была признана экстремистской и запрещённой на территории России.