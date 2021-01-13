В Башкирии задержали 14 представителей экстремисткой организации «Башкорт»

13 января в Башкирии сотрудниками УФСБ по РБ и ЦПЭ МВД по РБ были задержаны 14 представителей запрещенной экстремистской организации «Башкорт».

Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что задержание прошло в ходе следственных действий. Сведения о 15 задержанных появились и в федеральном телеграм-канале «Опер силы».

При задержании были изъяты незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистская литература, а также символика организации «Башкорт». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.