Эксперт: члены «Башкорта» могут получить реальные сроки

Члены организации "Башкорт", которая по решению суда признана экстремистской, могут получить реальные тюремные сроки. Напомним, накануне сотрудники ФСБ задержали 14 членов группы.
О перспективе реального заключения рассказал руководитель центра противодействия коррупции и ветеранов органов госбезопасности Илья Якупов.
Напомним, информация о задержаниях в Башкирии членов "Башкорта" появилась в телеграм-канале "Опер слил". При задержании у жителей республики нашли запрещенную литературу , огнестрельное и холодное оружие.
В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения и возбуждении уголовного дела.