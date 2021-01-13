Эксперт: члены «Башкорта» могут получить реальные сроки

Члены организации "Башкорт", которая по решению суда признана экстремистской,  могут получить реальные тюремные сроки. Напомним, накануне сотрудники ФСБ задержали 14 членов группы. 

О перспективе реального заключения рассказал руководитель центра противодействия коррупции и ветеранов органов госбезопасности Илья Якупов. 

По всей видимости, следственные действия в активной фазе. После того как будут решения о возбуждении уголовного дела и определена статья УК РФ, а также избрания мера пресечения – вероятно, появятся официальные комментарии правоохранительных органов. Пока информация скудная, но можно с уверенностью сказать, что, если на месте изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы – это будет тяжёлая статья, по которой предусмотрена ответственность, связанная с лишением свободы

Илья Якупов

Напомним, информация о задержаниях в Башкирии членов "Башкорта" появилась в телеграм-канале "Опер слил". При задержании у жителей республики нашли запрещенную литературу , огнестрельное и холодное оружие. 

В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения и возбуждении уголовного дела. 