Эксперт: члены «Башкорта» могут получить реальные сроки

По всей видимости, следственные действия в активной фазе. После того как будут решения о возбуждении уголовного дела и определена статья УК РФ, а также избрания мера пресечения – вероятно, появятся официальные комментарии правоохранительных органов. Пока информация скудная, но можно с уверенностью сказать, что, если на месте изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы – это будет тяжёлая статья, по которой предусмотрена ответственность, связанная с лишением свободы

Илья Якупов