В приюте для животных Уфы нашли обглоданные трупы щенят

Жуткая история произошла в одном из приютов для животных Уфы. Зооволонтёры рассказали, что нашли на территории организации большое количество обглоданных трупов собак.

По некоторой информации, в приюте находится около 300 собак разных пород и возрастов. Волонтёры часто приезжают покормить брошенных животных. Однако в один из таких дней они заметили жуткую картину – обглоданные трупы собак.

Как сообщили очевидцы, собаки начали есть друг друга. При этом организатор приюта часто просит пожертвования у интернет-пользователей и просто неравнодушных любителей животных на корм и лечение.

Сама владелица приюта прокомментировала трупы обычной животной природой. Мол, собаки вступают в драки, а за всеми 300 хвостатыми уследить невозможно.

Мы стараемся делать всё, что в наших сила. Бывают разные ситуации. Бывает собаки дерутся, могут кого-то загрызть. Уследить за этим, усмотреть – это просто нереально. Сторожа они делают, можно сказать, за спасибо. организатор приюта