Жительница Башкирии расчленила собутыльника и спрятала останки в подпол

В зверском преступлении обвиняется 47-летняя жительница Гафурийского района. Женщина подозревается в жестоком убийстве 53-летнего знакомого. Известно, что мужчину не могли найти с 1 января.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, после заявления о пропаже полицейские взялись за поиски мужчины. Расследование привело их в дом родственника пропавшего и его 47-летней сожительницы, однако те сказали, что мужчину не вдели – к ним пропавший не заходил.

Однако полицейские осмотрели дом сожителей и в подполе обнаружили мешки с останками пропавшего. По версии следствия, мужчина пришёл к родственнику в первый день нового года. Компания распивала спиртные напитки, но в какой-то момент между гостем и женщиной вспыхнула ссора. В приступе агрессии хозяйка ударила мужчину ножом в горло, от чего пострадавший скончался.

Через несколько дней хозяин дома расчленил тело погибшего, разложил по мешкам и спрятал в подпол. Сожители хотели избавиться от улик, но не успели до прихода полиции.