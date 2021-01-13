В Уфе отменили стартовую гонку соревнований по биатлону

В столице Башкортостана должны были начаться Всероссийские состязания по биатлону среди спортсменов от 16 до 18 лет. Это отборочные старты к первенству мира. Сегодня планировалась гонка у юношей на 12,5 км, а у девушек – спринт. Но из-за погоды состязания пришлось отменить.

Принимает решение судейская коллегия во главе с техделегатом. Все это прописано как в российских, так и международных правилах: если температура ниже 18 градусов, то соревнования отменяются. Здесь не зависит от спортсменов, только от судейской коллегии.

Накануне состоялась официальная тренировка. Всего в соревнованиях принимают участие более 100 юношей и девушек. Что касается башкирских спортсменов, то возлагают надежды на Анастасию Айгильдину. На соревнованиях на призы Ямалеева она стала одиннадцатой. За путевку на первенство мира среди юношей могут побороться сразу три человека. Это Ренат Юнусов, Данила Матерков, Данил Куприянов.

Если говорить о взрослых, которые вступают сейчас на международном уровне, то Виктор Никитин рассказал о судьбе Алексея Петрова. Напомним, башкирский биатлонист в начале сезона проходил сборы в составе национальной команды, но неудачно выступил на отборочных соревнованиях, не угадали с лыжами. В любом случае шанс побороться за путевку на Кубок IBU еще есть: 20 января в Красноярске стартует Кубок России, где и выступит уфимский спортсмен. Антон Бабиков пока не может войти в форму после перенесенной коронавирусной инфекции. А у Эдуарда Латыпова наметился серьезный прогресс, который мы видели на Кубке мира в Германии. Напомним, на финише четвёртого этапа смешанной эстафеты биатлонист из Башкортостана опередил норвежца. Таким образом сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей.