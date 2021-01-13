Какие спортивные соревнования будут проходить в Башкирии в 2021 году

В Башкортостане на возобновленные спортивные мероприятия допустят не более 30% зрителей в помещении, а на улице – 50%. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов. Решение о возобновлении юношеских соревнований в понедельник озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Сейчас обсуждаются организационные вопросы, в нынешней ситуации необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Кроме того, в республике пройдут и международные старты. В феврале в Абзелиловском районе должен состояться Кубок мира по сноуборду, а в августе Уфа примет первенство мира по спортивной борьбе.
Зато в денежных вопросах секретов нет. Впервые с 2011 года удалось увеличить выплаты спортсменам за победы на всероссийских и международных соревнованиях минимум в два раза. Увеличилось также финансирование на организацию проведения соревнований республиканского и российского уровня.