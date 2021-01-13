Какие спортивные соревнования будут проходить в Башкирии в 2021 году

В Башкортостане на возобновленные спортивные мероприятия допустят не более 30% зрителей в помещении, а на улице – 50%. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов. Решение о возобновлении юношеских соревнований в понедельник озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Сейчас обсуждаются организационные вопросы, в нынешней ситуации необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Кроме того, в республике пройдут и международные старты. В феврале в Абзелиловском районе должен состояться Кубок мира по сноуборду, а в августе Уфа примет первенство мира по спортивной борьбе.

В августе это крупнейшее, очень важное спортивное событие для всего мира. Там будет параллельно ряд важных событий в мире спортивной борьбы, о чем мы будем говорить в июне или июле. Но всех секретов раскрывать не буду. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан