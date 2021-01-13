В Уфе из возгорания в многоэтажке спасли 40 человек

Сегодня, 13 января, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Мушникова. Огонь был замечен в общем коридоре на третьем этаже. На место происшествия в оперативном порядке прибыли экстренные службы.

Пожарные тут же отметили, как сильно был задымлён весь подъезд. Благодаря оперативным действиям экстренных служб из дома было эвакуировано 40 человек, из которых 9 – дети.

Расселение жильцов не требуется. В пожаре никто не пострадал, а причины возгорания предстоит выяснить.