В Башкирии завершились отборочные соревнования «Новогодних семейных игр»

В республике закончились «Новогодние семейные игры». Они прошли городах и районах Башкортостана, в соревнованиях приняли участие более 55 тысяч человек. Часть из них – 50 семей – на фестивале в Кармаскалинском районе. Родители вместе с детьми катались на скорость на санках, ватрушках и играли в хоккей на снегу. После спортивного праздника всем участникам вручили дипломы, а победителей и призёров наградили медалями и подарками. 

Мы пришли на «Семейные игры». Все понравилось. На свежем воздухе, погода хорошая, с детьми. Нужно принимать участие во всех играх, вот этого не хватает нам.

Альбина Садыкова, участница соревнований

Новогодние семейные игры проходят второй год подряд. Всего по республике в этот раз в спортивном фестивале приняли участие более 55 тыс. человек. Сначала победителей и призеров определяли на муниципальном школьном этапе. В решающую стадию состязаний попали 63 семьи. Финальные соревнования пройдут в Уфе на стадионе Динамо 15 января. Начало мероприятия в 12:00.

63 команды, соревнования пройдут по трем видам: хоккей в валенках, тюбинг на время и ведение мяча в хоккейные ворота.   

Марсель Юсупов, руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан