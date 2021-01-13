В Башкирии завершились отборочные соревнования «Новогодних семейных игр»

В республике закончились «Новогодние семейные игры». Они прошли городах и районах Башкортостана, в соревнованиях приняли участие более 55 тысяч человек. Часть из них – 50 семей – на фестивале в Кармаскалинском районе. Родители вместе с детьми катались на скорость на санках, ватрушках и играли в хоккей на снегу. После спортивного праздника всем участникам вручили дипломы, а победителей и призёров наградили медалями и подарками.