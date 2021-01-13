В Башкирии пловцы продолжают готовиться к соревнованиям

Башкирские спортсмены продолжают тренировки. В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой идет упорная подготовка к предстоящим соревнованиям. Также на базе центра проводят свои сборы гости из Москвы.
Подающая большие надежды пловчиха выходит на новый уровень. Виктория Лисицкая еще два года назад в этом бассейне завоевывала золото Международных детских игр, а сейчас ведет подготовку к соревнованиям среди взрослых спортсменов.
Отдыхать пловцам сейчас точно некогда. Начало года ознаменовано важными соревнованиями. Сначала спортсменов ждет чемпионат республики, а уже в феврале они отправятся на первенство ПФО в Саранске. Тренировки проходят ежедневно: двухчасовые с утра и трехчасовые вечером.
Не прекращали работу и паралимпийцы. После переноса игр у них есть время на подготовку. Однако неопределенность вносит свои коррективы. Анна Крившина смотрит в будущее с позитивом. Настраивается на то, что игры в Токио все-таки состоятся, она сумеет побороться за золотую медаль. Пусть и без родного флага.
Также в декабре 2021 должна состояться и Сурдлимпиада. В Бразилии в составе сборной России планируют выступить башкирские пловцы Юлия Калинич, Сергей Торопов и Владислав Хутарев. Спортсмены уже сейчас выстраивают подготовку с прицелом на планетарный турнир.
Но не только башкирские спортсмены плавают в бассейне ЦСП. Свои сборы на базе Центра спортивной подготовки проводят пловцы из Москвы. Они приехали в Уфу во второй раз. Сейчас взяли с собой и пятиборцев.
Календарный план соревнований может измениться, но только не тренировки. Важно не только стартовать и финишировать с хорошим результатом.