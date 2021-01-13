В Башкирии пловцы продолжают готовиться к соревнованиям

Башкирские спортсмены продолжают тренировки. В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой идет упорная подготовка к предстоящим соревнованиям. Также на базе центра проводят свои сборы гости из Москвы.

Подающая большие надежды пловчиха выходит на новый уровень. Виктория Лисицкая еще два года назад в этом бассейне завоевывала золото Международных детских игр, а сейчас ведет подготовку к соревнованиям среди взрослых спортсменов.

Начали четвертого числа, все новогодние праздники тренировалась. Это только в удовольствие. Виктория Лисицкая, мастер спорт России по плаванию

Отдыхать пловцам сейчас точно некогда. Начало года ознаменовано важными соревнованиями. Сначала спортсменов ждет чемпионат республики, а уже в феврале они отправятся на первенство ПФО в Саранске. Тренировки проходят ежедневно: двухчасовые с утра и трехчасовые вечером.

Постпандемийное время очень сложное. Результаты не такие, которые хотелось бы увидеть. Всем сейчас сложно. Денис Тверяков, тренер по плаванию СШ №18

Не прекращали работу и паралимпийцы. После переноса игр у них есть время на подготовку. Однако неопределенность вносит свои коррективы. Анна Крившина смотрит в будущее с позитивом. Настраивается на то, что игры в Токио все-таки состоятся, она сумеет побороться за золотую медаль. Пусть и без родного флага.

Лично для меня это вообще не важно, потому что болельщики все равно будут, мы будем с нашим триколором. Надо выиграть паралимпиаду и не раз, потому что с 2016 года я к этому иду, тогда отстранили, сейчас переносится все. Анна Крившина, мастер спорта Международного класса по плаванию

Также в декабре 2021 должна состояться и Сурдлимпиада. В Бразилии в составе сборной России планируют выступить башкирские пловцы Юлия Калинич, Сергей Торопов и Владислав Хутарев. Спортсмены уже сейчас выстраивают подготовку с прицелом на планетарный турнир.

Небольшой период втягивания. И на сегодняшний день идет серьезная подготовка. Конечно, работа на объемы и интенсивность плавания постепенно повышается. Халил Шамасов, тренер-преподаватель адаптивного спорта

Но не только башкирские спортсмены плавают в бассейне ЦСП. Свои сборы на базе Центра спортивной подготовки проводят пловцы из Москвы. Они приехали в Уфу во второй раз. Сейчас взяли с собой и пятиборцев.

Видя наши результаты, они присоединились. В Москве до 15 числа только сборникам тренироваться можно, поэтому мы к вам приехали на такую хорошую базу. Александр Литвиков, тренер по плаванию СШОР «Северный» /Москва/