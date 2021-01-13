Владимир Путин назвал дату начала массовой вакцинации от коронавируса

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, производство в России выполнило необходимый план выпуска вакцины, а также даже превысила плановые объёмы.

С 11 по 14 января в регионы будет направлено дополнительно 600 тысяч доз вакцины. Пока привиться от коронавируса могут некоторые категории граждан в нескольких регионах России. При этом в основном используется вакцина «Спутник V», а вакцинация «ЭпиВакКороной» только начинается.