Владимир Путин назвал дату начала массовой вакцинации от коронавируса

Владимир Путин объявил старт массовой вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщили сегодня, 13 января, федеральные СМИ. Массовая вакцинация начнётся 18 января

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, производство в России выполнило необходимый план выпуска вакцины, а также даже превысила плановые объёмы.   

С 11 по 14 января в регионы будет направлено дополнительно 600 тысяч доз вакцины. Пока привиться от коронавируса могут некоторые категории граждан в нескольких регионах России. При этом в основном используется вакцина «Спутник V», а вакцинация «ЭпиВакКороной» только начинается.