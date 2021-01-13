В Уфе загадочно пропал 42-летний мужчина

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал 42-летний Денис Калашников. Последний раз его видели 5 января.

Приметы мужчины: телосложение крупное, рост около 166 см, голубые глаза, светлые волосы. В день пропажи он был одет в трико темно-синего цвета с надписью "Adidas", черную куртку и черные ботинки. На голове у него была вязаная шапка черного цвета.