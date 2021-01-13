В Уфе загадочно пропал 42-летний мужчина

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал 42-летний Денис Калашников. Последний раз его видели 5 января.
Приметы мужчины: телосложение крупное, рост около 166 см, голубые глаза, светлые волосы. В день пропажи он был одет в трико темно-синего цвета с надписью "Adidas", черную куртку и черные ботинки. На голове у него была вязаная шапка черного цвета.
Поисками мужчины занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (917) 781 93 34, 112 или 02.
Фото: Соцсети.