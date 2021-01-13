Видеоблогер Денис Бейсовский скончался от коронавируса

Популярный российский видеоблогер Денис Бейсовский скончался от осложнений на фоне COVID-19. Ему был 31 год. О смерти блогера 11 января в Facebook сообщил его отец Юрий Судаков.

В конце декабря прошлого года Денис рассказал своим подписчикам в Instagram, что чувствует сильное недомогание. Спустя некоторое время он получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, видеоблогера госпитализировали. Уже 2 января он сообщил радостную новость - его выписали из больницы.

На YouTube-канале Дениса Бейсовского подписано 159 тысяч человек. Видеоблогер рассказывал своим подписчикам о видеоиграх и новостях из мира игровой индустрии.