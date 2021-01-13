В России ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.