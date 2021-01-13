В России ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

Российские ученые выявили у 47-летней пациентки с лимфомой четвертой стадии 18 мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание "Известия".
В апреле прошлого года женщина заразилась коронавирусом. Она регулярно проходила тестирование, и до 9 сентября результаты были положительными. В ходе исследования специалисты выяснили, что в ее организме вирус приобрел аж 18 новых мутаций.
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.
Эксперт подчеркнул, что делать преждевременные выводы о скорости распространения нового "российского" штамма не стоит, так как описан только один случай.