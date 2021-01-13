Может находиться в Башкирии: пропал 29-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

В Пермском крае при загадочных обстоятельствах пропал 29-летний Дамиль Таиров. Последний раз мужчину видели 31 декабря прошлого года. По информации волонтеров, он может находиться в Башкирии.

Приметы: телосложение плотное, рост около 160 см, серые глаза, черные волосы. Особые приметы: сутулится, неясная речь. В день исчезновения мужчина был одет в трико белого цвета, черную куртку, черные сапоги и синюю шапку.

В поисках пропавшего мужчины активно участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда. Телефоны для связи: 8 (951) 923 09 80, 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.