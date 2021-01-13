Названы продукты, усугубляющие течение коронавируса

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач-терапевт Екатерина Бурляева назвала продукты, которые усугубляют течение коронавируса. Она отметила, что любой продукт несет пользу, однако проблемы начинаются, когда им злоупотребляют. Об этом сообщает издание RG.RU.

Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19.

Екатерина Бурляева, врач

Речь идет о лишних килограммах. За счет них на фоне можно заработать болезни сосудов и сахарный диабет, что является отягчающими обстоятельствами, которые повышают риск смертности от COVID-19. Главным побочным эффектом подобных хронических заболеваний является загустение крови.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что лучше избегать чрезмерного потребления соленого и алкогольных напитков.