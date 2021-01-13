Названы продукты, усугубляющие течение коронавируса

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач-терапевт Екатерина Бурляева назвала продукты, которые усугубляют течение коронавируса. Она отметила, что любой продукт несет пользу, однако проблемы начинаются, когда им злоупотребляют. Об этом сообщает издание RG.RU.
Речь идет о лишних килограммах. За счет них на фоне можно заработать болезни сосудов и сахарный диабет, что является отягчающими обстоятельствами, которые повышают риск смертности от COVID-19. Главным побочным эффектом подобных хронических заболеваний является загустение крови.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что лучше избегать чрезмерного потребления соленого и алкогольных напитков.