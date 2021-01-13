Названы продукты, усугубляющие течение коронавируса

Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19.

Екатерина Бурляева, врач