В Уфе в коррекционном интернате рухнула лестница

В Уфимском коррекционном интернате произошло ЧП. Рухнула железобетонная конструкция лестницы. Всё случилось утром, когда дети были на уроках. В учреждении учатся и проживают дети с ограниченными возможностями здоровья.
Школьный звонок с урока для учеников прозвенел не скоро. Часть педагогов осталась в классах с детьми. Остальные отправились на осмотр здания. Первая мысль была, говорят сотрудники: обрушилась стена – такой силы был звук и вибрация, которую ощутили даже в классах. Причину нашли быстро – лестница, ведущая на третий этаж.
Балка или, если выражаться строительными терминами, косоур был вставлен с двух сторон в гнёзда. Это и было креплением. Но нижняя стенка одного из углублений по каким-то причинам не выдержала.
Находится здесь сейчас небезопасно, поэтому лестничный пролёт перекрыли. Кабинетами в основном здании пока не пользуются. Классы перевели в пристрой 70-х годов. Главному же корпусу интерната уже почти 65 лет. Удачей можно назвать, что в момент происшествия никого из педагогов и детей на лестнице не было. Часть школьников находилась на диспансеризации.
Из-за того, что часть кабинетов не используются, обучение будет организовано в две смены. Второй запасной выход из-за обвала не доступен, поэтому учреждение не сможет функционировать как интернат. Родители уже забрали детей. Для младших классов организуют подвоз.
На месте обрушения побывали специалисты Министерства образования республики. Они провели осмотр для предварительной оценки стоимости ремонта.
Признаков разрушения не было, говорит директор интерната: ни трещин, ни осыпающейся штукатурки. Так что неизвестно, что могут скрывать другие части здания. В коррекционной школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. И вполне возможно, что, находясь на этой лестнице, они просто не смогли бы быстро среагировать.