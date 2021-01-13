В Уфе в коррекционном интернате рухнула лестница

В Уфимском коррекционном интернате произошло ЧП. Рухнула железобетонная конструкция лестницы. Всё случилось утром, когда дети были на уроках. В учреждении учатся и проживают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Школьный звонок с урока для учеников прозвенел не скоро. Часть педагогов осталась в классах с детьми. Остальные отправились на осмотр здания. Первая мысль была, говорят сотрудники: обрушилась стена – такой силы был звук и вибрация, которую ощутили даже в классах. Причину нашли быстро – лестница, ведущая на третий этаж.

Произошел обвал того места, где держалась балка. Юлай Амекачев, директор Уфимской коррекционной школы-интерната №59

Балка или, если выражаться строительными терминами, косоур был вставлен с двух сторон в гнёзда. Это и было креплением. Но нижняя стенка одного из углублений по каким-то причинам не выдержала.

Находится здесь сейчас небезопасно, поэтому лестничный пролёт перекрыли. Кабинетами в основном здании пока не пользуются. Классы перевели в пристрой 70-х годов. Главному же корпусу интерната уже почти 65 лет. Удачей можно назвать, что в момент происшествия никого из педагогов и детей на лестнице не было. Часть школьников находилась на диспансеризации.

Из-за того, что часть кабинетов не используются, обучение будет организовано в две смены. Второй запасной выход из-за обвала не доступен, поэтому учреждение не сможет функционировать как интернат. Родители уже забрали детей. Для младших классов организуют подвоз.

Беспокоит, что лестниц с такими конструкциями много в других школах, они по истечении времени изношены, поэтому рекомендую руководителям провести капитальную ревизию лестничных площадок. Юлай Амекачев, директор Уфимской коррекционной школы-интерната №59

На месте обрушения побывали специалисты Министерства образования республики. Они провели осмотр для предварительной оценки стоимости ремонта.

Будет сформирована дефектная ведомость, на основе которой будет разработана проектно-сметная документация. Затем совместно с Минфином будут определены источники финансирования. Ежегодно на укрепление материально-технической базы образовательных организаций из сводной сметы Минобрнауки выделяется 80 млн рублей. Лина Сарбаева, пресс-секретарь Министерства образования и науки Республики Башкортостан