Врач из Уфы рассказал, почему не нужно бояться вакцины от коронавируса

Владимир Путин  поручил начать массовую вакцинацию всех россиян с 18 января. Об этом Президент заявил сегодня  на совещании с Правительством. Прививка  бесплатная, записываться в больницу пока не нужно. График вакцинации и инфраструктуру Глава государства поручил разработать в течение недели. В Башкирии же планируется привить всего два миллиона человек – только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить пандемию.

Инъекций необходимо сделать две с интервалом в три недели. После первого этапа появляются защитные антитела, после второго эффект закрепляется, на 42-й день формируется стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. Эффективность вакцины – более 95%.

Есть и противопоказания: нельзя прививать вакциной «Спутник V» пациентов с аутоиммунными патологиями и со злокачественными новообразованиями. Также не рекомендуют до выздоровления ставить укол лицам с инфекционными болезнями.

Многие боятся вакцинирования, тем более что агитационная компания такая активная, массовая. Любая информация в большом объеме вызывает определенный психологический настрой: почему нас заставляют это делать? У нас с вами есть два пути: либо вакцинироваться и защититься от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, либо ждать, когда заболеем, а уже здесь никто прогноз заболевания дать не может.

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями