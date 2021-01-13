Врач из Уфы рассказал, почему не нужно бояться вакцины от коронавируса

Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян с 18 января. Об этом Президент заявил сегодня на совещании с Правительством. Прививка бесплатная, записываться в больницу пока не нужно. График вакцинации и инфраструктуру Глава государства поручил разработать в течение недели. В Башкирии же планируется привить всего два миллиона человек – только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить пандемию.
Инъекций необходимо сделать две с интервалом в три недели. После первого этапа появляются защитные антитела, после второго эффект закрепляется, на 42-й день формируется стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. Эффективность вакцины – более 95%.
Есть и противопоказания: нельзя прививать вакциной «Спутник V» пациентов с аутоиммунными патологиями и со злокачественными новообразованиями. Также не рекомендуют до выздоровления ставить укол лицам с инфекционными болезнями.