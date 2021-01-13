Врач из Уфы рассказал, почему не нужно бояться вакцины от коронавируса

Многие боятся вакцинирования, тем более что агитационная компания такая активная, массовая. Любая информация в большом объеме вызывает определенный психологический настрой: почему нас заставляют это делать? У нас с вами есть два пути: либо вакцинироваться и защититься от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, либо ждать, когда заболеем, а уже здесь никто прогноз заболевания дать не может.

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями