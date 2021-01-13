В Башкирии в новом году произошло 39 ДТП из-за плохого содержания дорог

Занесло и выбросило в кювет. Сегодня в Бирском районе на трассе Уфа-Янаул опрокинулся легковой автомобиль. По предварительной версии, причиной аварии стали колея и гололедица. С начала года уже произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, которым способствовало неудовлетворительное содержание дорог.

Сначала повело в одну сторону, потом – в другую. Попытки выровнять машину оказались бесполезными. В итоге легковой автомобиль с пассажирами выбросило с дороги.

Ограничение стоит 50 км в час, ехал нормально. Вот колея, дорога – сколько уже ограничение, полгода, наверное. Вот колея после снегопада, сами видите, все, повело машину, ладно встречки не было. Агзам Валиев

После опрокидывания автомобиль оказался на крыше. К счастью, все живы, рассказывает мужчина. Из села Угузево он с супругой ехал в Бирск. Примерно на полпути и произошла авария.

Чуть-чуть посыпали бы дорогу здесь. Вот сколько я езжу здесь, ни один раз не видел, чтобы посыпали от нас, хотя ограничение скорости стоит уже полгода. Агзам Валиев

Скользкая дорога и неровности полотна сделали свое дело. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД произвели замеры колейности. А на руководителя обслуживающей организации полицейские составили административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог.

10, 11 числа прошли обильные осадки в виде снегопада, также прошел дождь. В связи с этим образовалась колея, накат, но сразу ударили морозы, вот вчера буквально, и противогололедные материалы не успевают сработать. Ну боремся с этим. Ришат Каюмов, начальник Бирского ДРСУ

Теперь руководителю ДРСУ по решению суда придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. В этом случае все обошлось без человеческих жертв. На трассе Уфа – Янаул аварии не редкость. 10 января также возле села Угузево столкнулись два легковых автомобиля. Та авария унесла жизни двух людей. С начала года в республике произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало неудовлетворительное содержание дорог в зимнее время.

Основными способствующими факторами совершения автоаварий являются недостатки зимнего содержания дорог. Госавтоинспекция ежедневно дает порядка 150 предписаний на устранение недостатков. Однако не все балансосодержатели своевременно принимают меры по их устранению. Марсель Бикташев, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан