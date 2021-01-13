В Башкирии в новом году произошло 39 ДТП из-за плохого содержания дорог

Занесло и выбросило в кювет. Сегодня в Бирском районе на трассе Уфа-Янаул опрокинулся легковой автомобиль. По предварительной версии, причиной аварии стали колея и гололедица. С начала года уже произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, которым способствовало неудовлетворительное содержание дорог.
Сначала повело в одну сторону, потом – в другую. Попытки выровнять машину оказались бесполезными. В итоге легковой автомобиль с пассажирами выбросило с дороги.
После опрокидывания автомобиль оказался на крыше. К счастью, все живы, рассказывает мужчина. Из села Угузево он с супругой ехал в Бирск. Примерно на полпути и произошла авария.
Скользкая дорога и неровности полотна сделали свое дело. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД произвели замеры колейности. А на руководителя обслуживающей организации полицейские составили административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог.
Теперь руководителю ДРСУ по решению суда придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. В этом случае все обошлось без человеческих жертв. На трассе Уфа – Янаул аварии не редкость. 10 января также возле села Угузево столкнулись два легковых автомобиля. Та авария унесла жизни двух людей. С начала года в республике произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало неудовлетворительное содержание дорог в зимнее время.
Пять человек погибли и более 50 получили травмы. И это только в ДТП, причиной которых стало неудовлетворительное содержание дорог. Всего же с начала года в Башкортостане произошло 76 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли 13 жизней.