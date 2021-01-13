В Уфе из-за холодов начали активнее помогать бездомным

Ближайшая ночь в республике ожидается холодной. Температура воздуха местами опустится до минус 35 градусов, сообщили в Башгидрометцентре. Но уже завтра потеплеет и в большинстве районов пройдет небольшой снег.

В последующие два дня на улице будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия. В частности, сильный ветер и мокрый снег. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

И температура воздуха повысится ночью до минус 7-12 градусов, днем до минус 2 – минус 7 градусов. 17 числа республика будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, ну и за ним вновь ожидается похолодание.

Тем временем в связи с холодами Республиканский центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства активизирует свою работу. Сейчас в учреждении находятся 47 человек. Там принимают людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и тех, кто остался на улице без крыши над головой. В центре дают не только временное жилье, но и помогают с восстановлением документов.