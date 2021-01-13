В Уфе из-за холодов начали активнее помогать бездомным

Ближайшая ночь в республике ожидается холодной. Температура воздуха местами опустится до минус 35 градусов, сообщили в Башгидрометцентре. Но уже завтра потеплеет и в большинстве районов пройдет небольшой снег.

В последующие два дня на улице будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия. В частности, сильный ветер и мокрый снег. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

И температура воздуха повысится ночью до минус 7-12 градусов, днем до минус 2 – минус 7 градусов. 17 числа республика будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, ну и за ним вновь ожидается похолодание.

Светлана Положенцева, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра

Тем временем в связи с холодами Республиканский центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства активизирует свою работу. Сейчас в учреждении находятся 47 человек. Там принимают людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и тех, кто остался на улице без крыши над головой. В центре дают не только временное жилье, но и помогают с восстановлением документов.

В основном жизненные ситуации у людей, которых выгнали из дома родственники, или освободившихся из мест лишения свободы. Им идти не куда. Вот такой контингент. Предоставляем душ, продукты питания выдаем, одежду, обувь, устраиваем на работу, кто хочет работать.

Павел Ваганов, заместитель директора Республиканского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства