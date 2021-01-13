В Уфе из-за ремонта развязки на Заки Валиди перенесут остановки

Путепровод над проспектом Салавата Юлаева в районе улицы Заки Валиди перекроют на 3 дня. Движение остановят в обоих направлениях в ближайшую субботу. Пока в качестве эксперимента. Сейчас власти обсуждают и другие меры.

У Раиля Мулюкова за плечами 40 лет стажа работы в Мостоотряде №30. Этот путепровод над проспектом Салавата Юлаева в районе улицы Заки Валиди в Уфе он строил в 1992-1993 годах. Теперь участвует в демонтаже конструкции. Говорит, что будет использовать весь накопленный опыт, чтобы сооружение приносило пользу горожанам.

Технологии сейчас другие, СНИПы другие, ГОСТы другие. Он будет шире у нас и длиннее на 9 метров. Раиль Мулюков, начальник участка Мостоотряда №30

Работы на путепроводе начались шесть дней назад. Сейчас рабочие демонтируют перила, тротуарные плиты и деформационные швы. Движение транспорта закрыли на половине проезжей части. Установили дорожные знаки и светофоры. В ближайшие субботу, воскресенье и понедельник сооружение для автомобилей полностью закроют. Это необходимо для сокращения сроков строительства при сохранении качества работ.

У нас по всем организациям движения схема сейчас не работает на 100%. У нас в створе путепровода улиц Октябрьской революции и путепроводом Заки Валиди пока не действуют два съезда, которые мы тоже организовали. Мы хотим в тестовом режиме включить все светофоры, чтобы проверить, насколько это будет эффективно. Евгений Юткин, заместитель директора по производству Мостоотряда №30 АО «Уралмостострой»