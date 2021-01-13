В Уфе из-за ремонта развязки на Заки Валиди перенесут остановки

Путепровод над проспектом Салавата Юлаева в районе улицы Заки Валиди перекроют на 3 дня. Движение остановят в обоих направлениях в ближайшую субботу. Пока в качестве эксперимента. Сейчас власти обсуждают и другие меры.
У Раиля Мулюкова за плечами 40 лет стажа работы в Мостоотряде №30. Этот путепровод над проспектом Салавата Юлаева в районе улицы Заки Валиди в Уфе он строил в 1992-1993 годах. Теперь участвует в демонтаже конструкции. Говорит, что будет использовать весь накопленный опыт, чтобы сооружение приносило пользу горожанам.
Работы на путепроводе начались шесть дней назад. Сейчас рабочие демонтируют перила, тротуарные плиты и деформационные швы. Движение транспорта закрыли на половине проезжей части. Установили дорожные знаки и светофоры. В ближайшие субботу, воскресенье и понедельник сооружение для автомобилей полностью закроют. Это необходимо для сокращения сроков строительства при сохранении качества работ.
Остановку «Школьная», которая усугубляет ситуацию на дороге, перенесут. Со стороны микрорайона Дема в направлении аэропорта движется большой поток машин и здесь же останавливаются пассажирские автобусы – все это создает заторы. Сейчас развязка на улице Заки Валиди имеет 4 полосы по две в каждом направлении. После реконструкции путепровод расширится до 6 полос. Работы планируют завершить к ноябрю, а в строительный сезон следующего года до лета введут в эксплуатацию съезды.