Пьянству бой: как в Уфе работает единственный вытрезвитель

Как будет работать закон о вытрезвителях? Регионы с этого года получили полномочия по их созданию. Отныне нетрезвых без их согласия смогут доставлять туда полицейские. Сейчас перед властями стоит задача проработать формат этих учреждений, которые были упразднены несколько лет назад. В Уфе сохранился один вытрезвитель.
Клиенты этого заведения как оборотни. Появляются здесь в основном ближе к полуночи. И, как правило, остаются до следующего утра, пока не придут в себя. Сегодня это единственный вытрезвитель, функционирующий в Уфе.
Социально-реабилитационный центр был создан 10 лет назад, тогда, когда в стране была упразднена система медвытрезвителей. Суть почти не изменилась, однако теперь человека могут привезти только по его желанию. А таких, как выяснилось, было немало.
По сути, вытрезвитель – это место, где пьяный может отоспаться и прийти в себя. Медпомощь ему обычно не требуется, а вот если оставить такого на улице, может замёрзнуть либо, например, совершить преступление. Этим и руководствовались парламентарии, когда решили вновь закрепить статус вытрезвителей на законодательном уровне.
К слову, уфимский вытрезвитель сейчас функционируют за счет городского бюджета. На годовое содержание уходит порядка 15 млн рублей. Сами пьяные клиенты при этом не платят ни копейки. Законодатели же предлагают установить рекомендованную сумму за пребывание – около полутора тысяч рублей.
Медики говорят, что нетрезвый человек зачастую не может сам для себя решить, нужна ли ему помощь. Именно поэтому параллельно были внесены изменения в закон «О полиции». Поправки разрешили правоохранителям доставлять пьяных людей в вытрезвители. Сейчас в республике прорабатывается вопрос, в каком формате будут созданы подобные учреждения.