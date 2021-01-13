Пьянству бой: как в Уфе работает единственный вытрезвитель

Как будет работать закон о вытрезвителях? Регионы с этого года получили полномочия по их созданию. Отныне нетрезвых без их согласия смогут доставлять туда полицейские. Сейчас перед властями стоит задача проработать формат этих учреждений, которые были упразднены несколько лет назад. В Уфе сохранился один вытрезвитель.

Клиенты этого заведения как оборотни. Появляются здесь в основном ближе к полуночи. И, как правило, остаются до следующего утра, пока не придут в себя. Сегодня это единственный вытрезвитель, функционирующий в Уфе.

Больше всего посетителей в осенне-зимний период. Здесь человек раздевается до трусов, после осмотра его проводят в палату, где ему выделяется койко-место и постельное белье. Если что-то не устраивает, можно в любое время уйти. Ильшат Ахияров, заведующий отделением социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения

Социально-реабилитационный центр был создан 10 лет назад, тогда, когда в стране была упразднена система медвытрезвителей. Суть почти не изменилась, однако теперь человека могут привезти только по его желанию. А таких, как выяснилось, было немало.

С 2010 года в нашем учреждении было обслужено более 119 тысяч нетрезвых клиентов. Доставляли полиция и даже скорая помощь. Абдразак Мусин, директор социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения

По сути, вытрезвитель – это место, где пьяный может отоспаться и прийти в себя. Медпомощь ему обычно не требуется, а вот если оставить такого на улице, может замёрзнуть либо, например, совершить преступление. Этим и руководствовались парламентарии, когда решили вновь закрепить статус вытрезвителей на законодательном уровне.

Официальная статистика говорит о росте пьяной преступности на 35%, возросло и число преступных посягательств в отношении самих лиц в нетрезвом состоянии. Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

К слову, уфимский вытрезвитель сейчас функционируют за счет городского бюджета. На годовое содержание уходит порядка 15 млн рублей. Сами пьяные клиенты при этом не платят ни копейки. Законодатели же предлагают установить рекомендованную сумму за пребывание – около полутора тысяч рублей.

Если сравнить с теми суммами, которые будут затрачены на возврат человека к жизни после, например, обморожения, он будет намного дороже обходиться государств. Т.е. мы имеем определенную экономическую целесообразность. Гузель Халимова, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением №4 Республиканского наркологического диспансера