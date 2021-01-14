Стало известно, какое оружие изъяли оперативники у задержанных членов «Башкорт»

В ходе следственных действий изъято 2 боевых обреза — под патроны 7,62 и 5.65 калибров, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5.65 и банка пороха. В настоящее время даётся правовая оценка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).