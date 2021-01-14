Стало известно, какое оружие изъяли оперативники у задержанных членов «Башкорт»

Вчера, 13 января, правоохранители задержали членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт». Стало известно, какое огнестрельное оружие изъяли оперативники.
Ранее правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия" Следственные действия проводили сотрудники УФСБ и ЦПЭ МВД.
Напомним, вчера, 13 января, оперативники задержали 15 человек. По предварительным данным, все они являются членами экстремистской организации «Башкорт», которая является запрещенной на территории России. В ходе задержания было изъято незарегистрированное холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, символика организации «Башкорт» и экстремистская литература.