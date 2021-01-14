Стало известно, какое оружие изъяли оперативники у задержанных членов «Башкорт»

Вчера, 13 января, правоохранители задержали членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт». Стало известно, какое огнестрельное оружие изъяли оперативники.

В ходе следственных действий изъято 2 боевых обреза — под патроны 7,62 и 5.65 калибров, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5.65 и банка пороха. В настоящее время даётся правовая оценка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия" Следственные действия проводили сотрудники УФСБ и ЦПЭ МВД.

Напомним, вчера, 13 января, оперативники задержали 15 человек. По предварительным данным, все они являются членами экстремистской организации «Башкорт», которая является запрещенной на территории России. В ходе задержания было изъято незарегистрированное холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, символика организации «Башкорт» и экстремистская литература.