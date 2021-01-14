В районе Башкирии возобновил работу мобильный ФАП

В Башкортостане в прошлом году установили 94 модульных ФАПа. В 2021-м планируется установить еще 62 фельдшерско-акушерских пункта. Все модульные пункты укомплектованы кадрами.

Один из ФАПов действует с 2019 года в Благовещенском районе. Из-за пандемии в весеннее-летний период сократили график приёма, но с осени визиты в населенные пункты возобновились.

Обычно бабушки довольны, жители довольны, что медицина у них рядом. С восторгом встречают нас. Вот в течение года мы по второму кругу объезжаем все населенные пункты Благовещенского района.

Шамиль Валимухаметов, фельдшер

График выездного ФАПа согласовывается с администрациями сельсоветов, которые оповещают жителей о предстоящем визите. После этого жители записываются на прием. Больница на колесах оборудована современным оборудованием – там можно сделать экспресс-анализ, а также провести осмотр. В первую очередь мобильная помощь отправится туда, где нет фельдшерско-акушерских пунктов.

Это большое подспорье, потому что у нас по району всего 24 ФАПа стационарных, а мобильный ФАП помогает выезжать в те дальние села, где их нет. Охват больных очень хорошо проходит. И осмотры, и очень много оборудования в этом ФАПе. У фельдшер выезжает, осматривает, давление мерит. Там и гинекологическое кресло есть, анализы берут. Это очень хорошее подспорье.

Ренат Габбасов, главный врач ЦРБ Благовещенского района