В районе Башкирии возобновил работу мобильный ФАП

Это большое подспорье, потому что у нас по району всего 24 ФАПа стационарных, а мобильный ФАП помогает выезжать в те дальние села, где их нет. Охват больных очень хорошо проходит. И осмотры, и очень много оборудования в этом ФАПе. У фельдшер выезжает, осматривает, давление мерит. Там и гинекологическое кресло есть, анализы берут. Это очень хорошее подспорье.

Ренат Габбасов, главный врач ЦРБ Благовещенского района