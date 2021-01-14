В районе Башкирии возобновил работу мобильный ФАП

В Башкортостане в прошлом году установили 94 модульных ФАПа. В 2021-м планируется установить еще 62 фельдшерско-акушерских пункта. Все модульные пункты укомплектованы кадрами.
Один из ФАПов действует с 2019 года в Благовещенском районе. Из-за пандемии в весеннее-летний период сократили график приёма, но с осени визиты в населенные пункты возобновились.
График выездного ФАПа согласовывается с администрациями сельсоветов, которые оповещают жителей о предстоящем визите. После этого жители записываются на прием. Больница на колесах оборудована современным оборудованием – там можно сделать экспресс-анализ, а также провести осмотр. В первую очередь мобильная помощь отправится туда, где нет фельдшерско-акушерских пунктов.