В Уфе дети-сироты получили подарки от Федерации профсоюзов

В канун Старого Нового года Федерация профсоюзов республики вручила подарки детям-сиротам. 20 сладких наборов получили студенты Уфимского профессионального колледжа. Обращаясь к ним, председатель федерации Гузель Мирошниченко пожелала им успехов на сессии и отметила, что ждет их как молодых специалистов в рядах профсоюзов.

Мы решили подарить радость детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, чтобы они получили хотя бы небольшой кусочек радости. И встретили Старый Новый год за праздничным чаепитием со сладким подарком от профсоюзов

Свою акцию Федерация профсоюзов начала еще в декабре. Подарки дарили детям медиков, работающих в «красной зоне», а также и ребятишкам, проходящим лечение от рака. Кроме того, руководство федерации вручило 20 сладких наборов и детям, проходящим лечение от коронавируса в 4-й инфекционной больнице. Многие из них здесь лежат вместе с родителями. Подарки подняли настроения маленьким пациентам