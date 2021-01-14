«Здоровая улыбка»: в школе Благовещенска открылся обновленный стоматологический кабинет

До 60% учеников, которые посещают стоматологические кабинеты в школах, нуждаются в лечении зубов и вовремя получают помощь. Об этом заявляют врачи. В Башкортостане реализуют модуль «Здоровая улыбка» проекта «Взлетай».

Кабинет обязательно нужен. Я уже 30 лет работаю, у нас всегда кабинеты во всех школах открыты. В этом году прекрасный кабинет открыли в 5-й школе по программе «Взлетай». Мы с удовольствием здесь работаем

Башкортостан занимает первое место в Поволжье по количеству стоматкабинетов – их более 150. Наибольшее их число – более 100 – сосредоточено в Уфе и Стерлитамаке. В рамках проекта «Взлетай» в школах республики, где численность учеников превышает 800 человек, оборудуют стоматологические кабинеты. Учащиеся школ с меньшей численностью будут приезжать на прием к зубному в поликлиники.