В Башкирии прошло мероприятие «Елка на воде»

В Иглинском районе Дед Мороз поздравил детей у воды. Седовласый волшебник посетил ребят, которые занимаются в бассейне «Дельфин». Там прошла «Елка на воде».

Детей поприветствовали сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Водяной и Русалочка. По традиции дети водили хоровод, поиграли в подвижные игры на воде и получили подарки, а преподаватели художественной школы оставили кисти и взялись за лопаты. Педагоги решили создать из большого сугроба новогоднюю фигуру.

Сегодня мы занимаемся скульптурой из снега с нашими преподавателями. Мы посмотрели на эту кучу из снега и подумали, что кто-то в ней лежит. Особенно детям это интересно.

Михаил Бадьин, директор детской художественной школы с. Иглино

В преддверии Старого Нового года в Иглино на центральной площади была организована детская игровая программа. Ребята вместе со сказочными персонажами играли, танцевали и рассказывали стихи. Каждый маленький участник получил сладкий подарок. За время новогодних каникул в Иглинском районе провели более 800 праздничных мероприятий.

Все каникулы мы работали, проводили мероприятия. Сегодня у нас мастер-класс, нам показывают, как делать скульптуры изо льда.

Гульшат Набиева, режиссер районного Дома культуры