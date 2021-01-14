В Башкирии прошло мероприятие «Елка на воде»

Сегодня мы занимаемся скульптурой из снега с нашими преподавателями. Мы посмотрели на эту кучу из снега и подумали, что кто-то в ней лежит. Особенно детям это интересно.

Михаил Бадьин, директор детской художественной школы с. Иглино