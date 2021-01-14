В Башкирии прошло мероприятие «Елка на воде»

В Иглинском районе Дед Мороз поздравил детей у воды. Седовласый волшебник посетил ребят, которые занимаются в бассейне «Дельфин». Там прошла «Елка на воде».
Детей поприветствовали сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Водяной и Русалочка. По традиции дети водили хоровод, поиграли в подвижные игры на воде и получили подарки, а преподаватели художественной школы оставили кисти и взялись за лопаты. Педагоги решили создать из большого сугроба новогоднюю фигуру.
В преддверии Старого Нового года в Иглино на центральной площади была организована детская игровая программа. Ребята вместе со сказочными персонажами играли, танцевали и рассказывали стихи. Каждый маленький участник получил сладкий подарок. За время новогодних каникул в Иглинском районе провели более 800 праздничных мероприятий.