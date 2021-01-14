Владимир Санкин из Уфы получил 8 лет тюрьмы за убийство педофила

Владимир Санкин из Уфы, обвиняемый в убийстве педофила, отправится за решетку на 8 лет. Такое решение принял Калининский городской суд. Отмечается, что наказание Владимир будет отбывать в колонии строго режима.
Корреспонденты БСТ передают, что приговор близкие Санкина восприняли тяжело. Прежде, чем мужчину арестовали в зале суда, к нему в объятия вся в слезах кинулась его жена, которая ходила на все судебные заседания.
Ранее коллегия присяжных признала Санкина виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", но попросила суд о снисхождении. Тогда жюри заседало восемь часов.
Напомним, громкая история прогремела в прошлом году. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев.Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.