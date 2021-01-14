Владимир Санкин из Уфы получил 8 лет тюрьмы за убийство педофила

Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев.Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.