«Салават Юлаев» встретится с «Барысом»

«Салават Юлаев» сегодня сыграет выездной матч против «Барыса» (Нур-Султан). Уфимский коллектив в последних пяти матчах неизменно набирал очки и одержал четыре победы.

Благодаря этому подопечные Томи Ламсы на данный момент занимают третью строчку в таблице Восточной Конференции. Казахстанский «Барыс» сейчас располагается на восьмом месте. Однако по потерянным очкам нурсултанская команда отстает от уфимцев лишь на одно очко.