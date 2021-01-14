В Башкирии заработала первая очередь молочной фермы на 1200 голов

В одном из колхозов в Илишевском районе заработала первая очередь молочно-товарной фермы на 1200 голов. Сама ферма начала свою работу еще в конце прошлого года. Инвестпроект, в рамках которого ведется деятельность предприятия, состоит из трех этапов. В скором времени на ферме планируют получать 30 тонн молока ежедневно.

Все под контролем. На мониторе компьютера отображается состояние животных, показатели удоя и осеменения. Ферма получилась не только добротной, но и недорогой, ведь помещения собраны из каркасно-тентовых конструкций местного производства. Бюджет проекта – 503 миллиона рублей. Он разделен на три этапа: на первом завершилось строительство доильного зала с коровником на 400 голов, на втором – строительство двух коровников на 800 мест и телятника с родильным отделением. На последнем же планируется благоустроить кормоцех и сенохранилище. Третий этап работы завершится в 2022 году.

Планируем 30 тонн молока в день надаивать, покупать современную технику. Дальнейшие планы – покупать импортный скот. Вадим Абзалов, председатель СПК колхоза им. Куйбышева

В первом коровнике смонтировали современный доильный зал, оснащённый оборудованием с израильской системой управления скотом. Проект рассчитан на производство 8 тысяч 400 тонн молока в год. Продукт сорта евростандарт на дальнейшую обработку передают в Белебеевский молочный комбинат, где из него делают сыр.

Пока в новом корпусе доятся 156 коров, от каждой из которых в день получают не менее 24 л молока. В среднем, ежедневное производство качественного молочного продукта на новой ферме достигает 3 800 литров.

Весь инвентарь под рукой. Все поголовье скота чипируют, через специальные датчики данные поступают в централизованную систему. В этом зале идет подготовка к осеменению коров.

С помощью микроскопа мы смотрим активность семян, подвижность. И с этими приборами семенатор осеменяет коров. В неделю два раза активность семян смотрим. Наиль Ахметов, главный ветеринарный врач колхоза СПК им. Куйбышев