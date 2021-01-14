В Башкирии 16-летнего подростка изнасиловали в бане

Жительница Чишмов обратилась в полицию с жутким заявлением. Женщина рассказала, что её 16-летнюю дочь изнасиловали в бане. Подробности сообщает издание «КП-Уфа».

В страшном преступлении женщина обвинила 33-летнего брата своего сожителя. Инцидент, по её словам, произошёл 10 января около часу ночи в бане. Женщина застала насильника врасплох.