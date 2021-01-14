Суд избрал меру пресечения задержанным членам «Башкорт»

Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, предположительно, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек.