Суд избрал меру пресечения задержанным членам «Башкорт»

Орджоникидзевский суд Уфы принял решение о дальнейшей судьбе задержанных членов экстремистской организации "Башкорт". По данным издания "Башинфоорм", четверо участников группы отправлены в СИЗО.
Решение принято Орджоникидзевским судом Уфы в порядке статьи 91 УПК РФ. Под стражу помещены Рустам Аманов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Марат Шарафутдинов, сообщает агенство.
Уголовное дело расследуется по ст. 30, ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает источник, близкий к следствию.
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у членов "Башкорт" оружие: два боевых обреза, огнестрельный пистолет и банка пороха. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
При задержании, кроме незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, изъяты экстремистская литература, символика запрещенной в России организации «Башкорт».
Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, предположительно, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек.