В Башкирии третьи сутки подряд выявляют 167 зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии опубликовал новую статистику по зараженным в регионе. Так, третьи сутки подряд выявляют 167 зараженных COVID-19.

По данным на 14 января, в Башкирии подтверждено 21 402 случая заражения. 110 человек было выписано с выздоровлением за сутки. Общее количество выздоровевших достигло 16 111.

На данный момент коронавирусом в Башкирии болеют 5130 человек. Из них 786 находятся в стационарах, а 4344 лечатся дома с лёгкой формой заболевания.